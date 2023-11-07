Псковский преподаватель презентует собственную книгу поэзии в городской библиотеке

22:05, 07 ноября 2023, ПАИ

Собственную книгу поэзии «Певчий дождь» презентует преподаватель Псковской детской музыкальной школы имени М. П. Мусоргского Наталья Шолик-Алексеева в Центральной городской библиотеке 10 ноября в 17:00, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.

Презентация пройдёт с участием заслуженного работника культуры РФ Юрия Наконечного и композитора Татьяна Лаптевой, в содружестве с которой автор представит несколько творческих проектов.

«Композитор и поэт – последователи замечательной традиции Игоря Северянина, яркого представителя русского Серебряного века, создателя «Медальонов». «Медальоны» – это стихи-посвящения, обращённые к современникам и классикам разных эпох. Наталья Шолик-Алексеева и Татьяна Лаптева создали в стихах и музыке портреты музыкантов Моцарта, Скрябина, Мендельсона и по-своему интерпретировали образы знаменитых сказок Андерсена и Маршака, также обратившись к музыкально-поэтическим средствам», – подчеркнули в библиотеке.

Кроме того, на слова Натальи Шолик-Алексеевой музыкальные композиции исполнят студенты и выпускники колледжа искусств имени Римского-Корсакова и детской музыкальной школы имени Мусоргского Кира Горшкова, Динара Ибрагимова, Юрий Наконечный, Инна Авдалян (вокал), Валерия Дунюшкина (фортепиано) и Ева Кальцанова.

Наталья Шолик-Алексеева также расскажет об участии в издательском проекте «Писатели русского мира» и антологии поэзии и прозы «Литературная Евразия», в которой среди текстов русскоязычных авторов из разных стран опубликованы и её стихотворения.