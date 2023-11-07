Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Псковичка хотела купить обувь, но перевела деньги мошенникам

Псковичку обманули при покупке обуви в одной из социальных сетей, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Фото: ПАИ

Установлено, что женщина хотела приобрести обувь в одной из социальных сетей и перевела пять тысяч рублей предполагаемым продавцам. Однако товара она так и не дождалась, а деньги ей никто не вернул.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием).

Максимальное наказание за совершение преступления по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 ноября 2023

Псковичка хотела купить обувь, но перевела деньги мошенникам
07 ноября 2023

Псковский мошенник сдал арендованный автомобиль на металлолом
07 ноября 2023

За жестокое убийство кошки псковичу грозит три года тюрьмы
07 ноября 2023

Пьяный мужчина угнал автомобиль в Пскове
07 ноября 2023

Легковой автомобиль столкнулся с фурой в Острове
07 ноября 2023

Около двух миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками
07 ноября 2023

Почти 30 человек пострадало в ДТП в Псковской области за неделю
07 ноября 2023

Крупную партию косметических и медицинских средств изъяли псковские таможенники

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...