Псковичка хотела купить обувь, но перевела деньги мошенникам

23:36, 07 ноября 2023, ПАИ

Псковичку обманули при покупке обуви в одной из социальных сетей, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что женщина хотела приобрести обувь в одной из социальных сетей и перевела пять тысяч рублей предполагаемым продавцам. Однако товара она так и не дождалась, а деньги ей никто не вернул.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием).

Максимальное наказание за совершение преступления по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет.