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Общество

Диетолог назвала самый полезный овощ

Диетолог Стефани Маккетчер из США рассказала, что употребление капусты благотворно влияет на пищеварительную систему из-за высокого содержания в ней клетчатки. Кроме того, этот овощ богат калием, который отвечает за правильное функционирование сердечной мышцы. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Daily Mail.

По словам диетолога, капуста также богата витамином С, который улучшает всасывание железа и усвоение кальция в организме, снижает уровень холестерина, а также обладает антиоксидантными свойствами.

Также отмечается, что в капусте много калия и витамина А. Калий участвует в сокращении сердечной мышцы и обеспечивает стабильность артериального давления, а витамин А (ретинол) важен для иммунитета, здоровья глаз и кожи.

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