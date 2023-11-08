В этом году Россия депортировала около 15 тысяч иностранцев

07:23, 08 ноября 2023, ПАИ

В 2023 году около 15 тысяч нелегальных иностранцев были депортированы из России в рамках операции «Нелегал-2023». Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сообщает Lenta.ru.

Операцию проводили, чтобы стабилизировать миграционную ситуацию на территории стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также ликвидировать каналы незаконной легализации иностранцев в России.

«В ходе проведенных мероприятий возбуждено около 3,6 тысячи уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия и незаконным пересечением государственной границы. Выявлено 447 лиц, которые находились в федеральном и международном розыске», — добавила Ирина Волк.