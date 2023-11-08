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Общество

В школах создадут специальные комиссии для защиты учителей

Специальные комиссии, которые будут заниматься вопросами, связанными с защитой авторитета учителя, создадут в российских школах, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью ТАСС.

27 октября в Госдуму внесен законопроект, который, в частности, предусматривает, что педагогические работники имеют «право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности».

«Будут созданы комиссии специальные в школах, куда при необходимости могут обратиться и родители напрямую. <…> Это тоже очень важно, чтобы было объективное рассмотрение в том числе этих вопросов, которые возникают», – сказал он, отвечая на вопрос, как Минпросвещения планирует контролировать соблюдение прав учителей.

Также поправки предусматривают, что учителя смогут регулировать использование учениками мобильных телефонов на уроках. Таким образом, ими можно будет пользоваться только в учебных целях или экстренных случаях.

Кравцов добавил, что проект будет разослан в регионы, и допустил, что ко второму чтению в документ могут быть внесены дополнительные поправки. 

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