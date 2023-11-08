Великолучанин украл из магазина цветы для возлюбленной и предстал перед судом
Житель Великих Лук похитил из цветочного магазина букет, чтобы подарить возлюбленной. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов.
В июле текущего года 22-летний великолучанин украл из торгового павильона «Цветы» на Октябрьском проспекте в Великих Луках букет цветов, чтобы подарить их знакомой девушке. Не расплатившись, он скрылся с букетом с места преступления.
Великолукский городской суд признал великолучанина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ.
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