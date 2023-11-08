ФК «Луки-Энергия» победил второй раз подряд

10:38, 08 ноября 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» одержал победу над новгородским «Электроном» со счётом 1:0 в матче 16-го тура первенства России среди команд второй лиги дивизиона «Б». Игра прошла в Великих Луках на стадионе «Экспресс». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского клуба.

Единственный гол в ворота гостей на 38-й минуте встречи забил Дмитрий Захаров.

Великолукская команда добивается второй победы подряд и приближается к середине турнирной таблицы за один тур до конца первого круга чемпионата. В их активе пять побед, четыре ничьи и семь поражений.

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