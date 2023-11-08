Календарь «Псков. учёный» стал отличником премии «Медиалидер»

11:07, 08 ноября 2023, ПАИ

Оргкомитет конкурса корпоративных СМИ «Медиалидер-2023» включил календарь «Псков. учёный», разработанный в ПсковГУ, в список отличников премии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Организатором конкурса выступает всероссийский специализированный журнал «Пресс-служба».

Участники оценивались в 18 номинациях. В их числе – номинация «Корпоративный календарь». Жюри выявило призёров, а также отличников – проекты, которым не хватило несколько баллов для вхождения в тройку лидеров в своих номинациях. Оргкомитет решил наградить таких участников специальным дипломом «отличник конкурса», не распределяя между ними места или первенство.

Вручать дипломы будут в Москве 1 декабря на церемонии награждения победителей конкурса, которая пройдёт в рамках ежегодной большой конференции «Новые технологии PR-работы – 2023».