Транспортная прокуратура оштрафовала Залитский колхоз за нарушение трудового законодательства

12:32, 08 ноября 2023, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура оштрафовала «Колхоз имени Залита» на 18 тысяч рублей за нарушения трудового законодательства, сообщили ПАИ в пресс-службе надзорного органа.

Штрафы колхоз получил за неисполняемость обязанностей по оценке условий труда, обучению сотрудников правилам охраны труда. Также они не информировали работников о профессиональных рисках, не выдавали средства индивидуальной защиты и не соблюдали режим рабочего времени.

По результатам рассмотрения прокурорских актов виновные лица привлечены к дисциплинарной, а также к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 18 000 рублей. Устранение нарушений контролируется.