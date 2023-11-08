Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Транспортная прокуратура оштрафовала Залитский колхоз за нарушение трудового законодательства

Псковская транспортная прокуратура оштрафовала «Колхоз имени Залита» на 18 тысяч рублей за нарушения трудового законодательства, сообщили ПАИ в пресс-службе надзорного органа.

Штрафы колхоз получил за неисполняемость обязанностей по оценке условий труда, обучению сотрудников правилам охраны труда. Также они не информировали работников о профессиональных рисках, не выдавали средства индивидуальной защиты и не соблюдали режим рабочего времени.

По результатам рассмотрения прокурорских актов виновные лица привлечены к дисциплинарной, а также к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 18 000 рублей. Устранение нарушений контролируется.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 ноября 2023

Глава Пскова пообещал учесть недочёты прошлых лет при заливке катка в Финском парке
08 ноября 2023

Митрополит Арсений благословил учащихся православной гимназии Пскова
08 ноября 2023

О новом фонтане в Пскове поговорят на «Серебряном дожде»
08 ноября 2023

Псковичи получили возможность оплачивать покупки улыбкой
08 ноября 2023

В вакцинации от коронавируса нет необходимости – Роспотребнадзор
08 ноября 2023

До +8 градусов ожидается в Псковской области 9 ноября
08 ноября 2023

Учреждения культуры планируют отремонтировать в Локнянском округе
08 ноября 2023

Губернатор Михаил Ведерников встретился с митрополитом Арсением

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...