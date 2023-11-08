Работников судебной системы наградили в Великолукском районе

11:40, 08 ноября 2023, ПАИ

В Великолукском районном суде состоялось торжественное вручение знака отличия «За усердие» II степени работникам судебной системы Псковской области. Об этом пишет газета «Наш путь».

Приказом генерального директора судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации за значительный личный вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в России знаком отличия судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации «За усердие» II степени наградили помощников судьи Великолукского районного суда Юлию Степанову, Виталия Морозова и Сергея Григорьева.

Председатель Великолукского районного суда Александр Андреев в торжественной обстановке в здании районного суда вручил награды отличившимся сотрудникам, поблагодарил за проявленный труд и пожелал дальнейших успехов в работе.