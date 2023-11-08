В РФ появится возможность снимать цифровой рубль в банкоматах

10:52, 08 ноября 2023, ПАИ

ВТБ первым среди российских банков разработал технологию снятия цифровых рублей через банкоматы и представил ее в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023, сообщают «Известия».

Функционал будет доступен пользователям ВТБ Онлайн — участникам пилота цифрового рубля. Получить деньги клиенты смогут в любом из 14 тыс. банкоматов банка по всей России. Во время снятия наличных со счета цифрового рубля денежные средства сначала будут поступать на безналичный счет, после чего будут доступны для получения с банковского счета. Отмечается, что перевод будет проходить мгновенно и бесшовно. Все три формы рубля равнозначны между собой: один цифровой рубль равен одному безналичному рублю и равен одному наличному рублю, объяснили в пресс-службе.

«Цифровой рубль — новая форма национальной валюты, которая в будущем станет дополнительным средством для платежей и переводов к привычным наличным и безналичным рублям. Пока на реальных операциях его проверяют банки — участники проекта, после чего проект будет запущен в массовый оборот. Для того чтобы сделать его понятным для пользователей, необходимо заранее подготовить всю инфраструктуру. Запуск технологии по снятию цифровых рублей в банкоматах — большой шаг в этом направлении, который сделает процесс работы с ними понятнее, удобнее и проще», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

В банке добавили, что переводы и платежи с цифровым рублем для физлиц бесплатны, а при оплате, совершаемой физическими лицами в пользу юридических, комиссия составляет 0,3% от платежа. У клиента может быть открыт в банке один цифровой счет.