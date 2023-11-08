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Общество

Более 70 тысяч услуг оказал псковичам Социальный фонд в этом году

71 018 услуг оказало жителям Псковской области региональное отделение Социального фонда России с начала года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе реготделения.

Ежедневно специалисты фонда оформляют выплаты и различные меры поддержки десяткам тысяч россиян. Среди клиентов Соцфонда люди старшего поколения, ветераны, люди с инвалидностью, семьи с детьми и многие другие граждане, которым необходима поддержка и забота государства.

Востребованы среди граждан сервисы, связанные с предоставлением различных сведений. Для удобства практически все сервисы фонда по предоставлению информации переведены в электронный формат и доступны в личном кабинете на портале госуслуг. Работающим жителям региона доступны сведения о пенсионных коэффициентах, стаже и отчислениях работодателей, а также о профессиональной деятельности. Семьи с детьми могут найти в личном кабинете актуальную сумму неиспользованного материнского капитала.

Чаще всего жители Псковской области интересуются тем, какая пенсия у них сформирована, и запрашивают данные индивидуального лицевого счёта. Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет справки и выписки, подтверждающие оформление выплат и право на льготы.

Запросы также поступают на получение сведений из единой информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Она позволяет узнать о существующих мерах поддержки, а также получить информацию по уже предоставляемым выплатам и пособиям.

Свыше 800 услуг оказано в этом году с использованием электронного формата взаимодействия.

В числе приоритетных направлений работы фонда – развитие проактивного принципа оформления выплат без участия со стороны их получателей. Постепенно сокращается количество справок и подтверждающих сведений, которые необходимо представлять для оформления выплат и социальной помощи. За счёт этого экономится время жителей области и увеличивается скорость обслуживания. В этом году, например, отделение СФР по Псковской области оформило единое пособие родителям 43 129 детей. В большинстве случаев родителям достаточно было подать только заявление, остальные сведения фонд получил по межведомственному взаимодействию.

Развитие цифровых сервисов не отменяет приём граждан в клиентских службах отделения фонда. Специалисты клиентских служб делают всё, чтобы граждане получали услуги быстро и комфортно. Обслуживание ведётся по экстерриториальному принципу, большинство услуг можно получить в любом офисе независимо от места жительства. При этом сотрудники предоставляют услуги комплексно и всегда помогут клиенту получить сразу все положенные меры поддержки, а не только те, за которыми он обратился, заключили в пресс-службе отделения СФР по Псковской области.

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