Подведены итоги Кубка Псковской области по зимнему плаванию

11:19, 08 ноября 2023, ПАИ

Подведены итоги международного Кубка Псковской области по зимнему плаванию «Морозный вызов», который прошёл 4 ноября на городском пляже в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.

В соревнованиях приняло участие около 100 спортсменов из 13 городов России, а также Белоруссии, Узбекистана и Индии. Температура воды во время состязаний составляла три градуса.

Командное первенство насчитывало 21 состав. Чемпионами стали псковские спортсмены. Второе место досталось пловцам из новгородского клуба «Аквайс-спорт». Замкнула тройку лидеров команда «Дерзкие моржи» из Санкт-Петербурга.

Отметим, что для участников на месте проведения были оборудованы тёплые раздевалки, баня, полевая кухня и две соревновательные дорожки. Для обеспечения безопасности на мероприятии дежурили силы МВД, МЧС, ГИМС, водолазы-спасатели и бригады скорой медицинской помощи.

«Хотим выразить искреннюю благодарность людям, благодаря которым спортивный праздник состоялся. Каждому участнику отдельное спасибо за создание атмосферы, драйва, позитива и великолепную спортивную борьбу. Мы сильно переживали и долго готовились к главному событию года федерации. Всё сложилось лучшим образом. Праздник спорта удался!» – отметил председатель Федерации зимнего плавания Псковской области Марк Мордовцев.

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