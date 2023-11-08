В вакцинации от коронавируса нет необходимости – Роспотребнадзор
Риски осложнений от коронавируса позволяют не вакцинироваться в этом сезоне. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой в рамках правительственного часа в Совете Федерации.
«Сегодня риски таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне», – сказала она.
Глава Роспотребнадзора пояснила, что сегодняшние риски от коронавируса по осложнениям болезни и рискам смерти позволяют это сделать.
При этом Анна Попова подчеркнула, что стоит обязательно пройти вакцинацию против гриппа.
Добавим, что в Псковской области за неделю зафиксировано 119 случаев коронавируса.
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