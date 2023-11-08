В вакцинации от коронавируса нет необходимости – Роспотребнадзор

12:30, 08 ноября 2023, ПАИ

Риски осложнений от коронавируса позволяют не вакцинироваться в этом сезоне. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

«Сегодня риски таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне», – сказала она.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что сегодняшние риски от коронавируса по осложнениям болезни и рискам смерти позволяют это сделать.

При этом Анна Попова подчеркнула, что стоит обязательно пройти вакцинацию против гриппа.

Добавим, что в Псковской области за неделю зафиксировано 119 случаев коронавируса.