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Происшествия

В Псковской области наказали вальщика леса, случайно убившего коллегу стволом осины

Приговор вынесли вальщику леса, случайно убившему коллегу стволом осины в Стругокрасненском районе. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Следствие установило, что мужчина вместе со своими коллегами заготавливал древесину около деревни Дубницы в Стругокрасненском районе. Он пренебрёг правилами безопасности и спилил осину высотой не менее 38 метров, которая упала на находившегося рядом другого работника. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Стругокрасненский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ. Ему назначили наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5 % заработной платы в доход государства.

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