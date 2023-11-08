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Культура

Фильм об истории и наследии Пскова показали на федеральном телеканале

Документальный фильм об истории Пскова и его уникальном наследии вышел на телеканале «365 дней ТВ». Съемки проходили этим летом на основных объектах Псковского музея-заповедника, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения. 

Фильм об истории и наследии Пскова показали на федеральном телеканале. Фото: скриншот из видео

Выпуск вышел в рамках цикла «Всемирное наследие. Россия». Посмотреть фильм можно на официальном канале «365 дней ТВ» на Rutube.

«Псков — один из древнейших городов России, впервые упоминается в Лаврентьевской летописи под 903 годом. В XIV-XV веках — столица независимой Псковской республики. До начала XVIII века Псков был одним из крупнейших городов России и Европы, важнейшим оборонительным и торговым центром страны. На протяжении всей своей многовековой истории Псков не раз становился центром ведения крупных боевых действий. Псков — важный туристический центр Псковской области и северо-запада России. Памятники древнего Пскова включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Троицкий собор, Псковская крепость, Мирожский монастырь, Поганкины палаты, ряд древних церквей Пскова входят в Список культурного наследия Российской Федерации», — говорится в описании к фильму.

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