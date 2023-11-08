Митрополит Тихон возглавил топ-10 федерального медиарейтинга «Псковской правды»
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон возглавил топ-10 федерального медиарейтинга «Псковской правды». Рейтинг составлен на основе данных СМИ из системы «Медиалогия» за октябрь 2023 года.
Митрополит Тихон занял первое место в рейтинге с медиаиндексом 10 218.
Как отмечают авторы исследования, всплеск упоминаемости митрополита Тихона в федеральных СМИ был связан с его назначением главой Крымской митрополии.
В то же время в топ-30 регионального рейтинга «Псковской правды» митрополит Тихон поднялся на десять пунктов, заняв четвёртое место с медиаиндексом 2 669.
Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».
Напомним, что митрополит Тихон (Шевкунов), возглавлявший Псковскую митрополию с 2018 года, был освобождён от поста главы Псковской митрополии и назначен главой Крымской митрополии. Пост главы Псковской митрополии сейчас занимает митрополит Арсений.