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Митрополит Тихон возглавил топ-10 федерального медиарейтинга «Псковской правды»

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон возглавил топ-10 федерального медиарейтинга «Псковской правды». Рейтинг составлен на основе данных СМИ из системы «Медиалогия» за октябрь 2023 года.

Митрополит Тихон возглавил топ-10 федерального медиарейтинга «Псковской правды». Фото: ПАИ

Митрополит Тихон занял первое место в рейтинге с медиаиндексом 10 218.

Как отмечают авторы исследования, всплеск упоминаемости митрополита Тихона в федеральных СМИ был связан с его назначением главой Крымской митрополии.

Фото: «Псковская правда»

В то же время в топ-30 регионального рейтинга «Псковской правды» митрополит Тихон поднялся на десять пунктов, заняв четвёртое место с медиаиндексом 2 669.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».

Напомним, что митрополит Тихон (Шевкунов), возглавлявший Псковскую митрополию с 2018 года, был освобождён от поста главы Псковской митрополии и назначен главой Крымской митрополии. Пост главы Псковской митрополии сейчас занимает митрополит Арсений.

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