В ПсковГУ оборудовали спортплощадку для сдачи ГТО

13:58, 08 ноября 2023, ПАИ

Спортивную площадку ГТО оборудовали во внутреннем дворе главного корпуса ПсковГУ на площади Ленина. Об этом ПАИ сообщили в вузе.

На месте расположено оборудование для упражнений с весом собственного тела (перекладины, параллельные брусья, наклонные скамьи, скамья для оценки гибкости), а также тренажеры (жим лёжа, жим ногами, становой тренажер, станок для гиперэкстензии).

«Площадка будет задействована в рамках занятий по общей физической подготовке, например, весной или ранней осенью, – сообщил руководитель Центра физической культуры, студенческого спорта и здоровьесбережения Артём Момент. – Студенты будут тренироваться потоками по 15 минут и далее возвращаться в зал».

В вузе отметили, что площадка оборудована в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», инициированного Министерством науки и высшего образования РФ. Программой развития предусмотрена реализация двух стратегических проектов: создание единого научно-образовательного пространства «Российско-Белорусский университетский союз «Вместе» в консорциуме с Витебским государственным университетом и «Курчатовским институтом», а также подготовка и развитие медицинских кадров в рамках Научно-образовательного акселератора подготовки специалистов здравоохранения Псковской области.