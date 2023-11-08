Пять медалей завоевали бойцы из Псковской области на всероссийском турнире по ММА

13:46, 08 ноября 2023, ПАИ

Пять медалей завоевали бойцы из Псковской области на всероссийском турнире по ММА, воспитанники клуба единоборств «Отечество» на всероссийском турнире по ММА «Ржевский рубеж», который прошёл в Ржеве со 2 по 6 ноября. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество» в соцсети «ВКонтакте».

Под руководством Андрея Тимофеева боец Максим Ширинов стал победителем соревнований и получил приз за лучший бой турнира. Также бронзу забрал Артём Филиппов.

Под руководством Андрея Ткаченко и Павла Ершова три спортсмена стали призёрами соревнований. Вадим Никифоров взял серебро, а Данила Никулин и Кирилл Щелкунов – бронзовые награды.

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