Пять медалей завоевали бойцы из Псковской области на всероссийском турнире по ММА
Пять медалей завоевали бойцы из Псковской области на всероссийском турнире по ММА, воспитанники клуба единоборств «Отечество» на всероссийском турнире по ММА «Ржевский рубеж», который прошёл в Ржеве со 2 по 6 ноября. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество» в соцсети «ВКонтакте».
Под руководством Андрея Тимофеева боец Максим Ширинов стал победителем соревнований и получил приз за лучший бой турнира. Также бронзу забрал Артём Филиппов.
Под руководством Андрея Ткаченко и Павла Ершова три спортсмена стали призёрами соревнований. Вадим Никифоров взял серебро, а Данила Никулин и Кирилл Щелкунов – бронзовые награды.
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