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Спорт

Пять наград завоевали великолукские тхэквондисты в Петербурге

Пять наград взяли великолучане, воспитанники спортшколы «Экспресс» на чемпионате и первенстве России по тхэквондо МФТ, которые прошли в Санкт-Петербурге с 1 по 6 ноября. Об этом ПАИ сообщила спортшкола «Экспресс».

Пять наград завоевали великолукские тхэквондисты в Петербурге. Фото: спортшкола «Экспресс»

Чемпионом в программе «специальная техника» стал Кирилл Белов. Также он взял серебро в весовой категории до 60 килограммов.

Серебро в разделе «технический комплекс», а также бронзу в весовой категории до 54 килограммов взял Андрей Осекин.

Также третье место занял Иван Андреев.

Отметим, что тренером спортсменов является Анна Романова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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