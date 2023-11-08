Пять наград завоевали великолукские тхэквондисты в Петербурге
Пять наград взяли великолучане, воспитанники спортшколы «Экспресс» на чемпионате и первенстве России по тхэквондо МФТ, которые прошли в Санкт-Петербурге с 1 по 6 ноября. Об этом ПАИ сообщила спортшкола «Экспресс».
Чемпионом в программе «специальная техника» стал Кирилл Белов. Также он взял серебро в весовой категории до 60 килограммов.
Серебро в разделе «технический комплекс», а также бронзу в весовой категории до 54 килограммов взял Андрей Осекин.
Также третье место занял Иван Андреев.
Отметим, что тренером спортсменов является Анна Романова.
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