Псковская станция скорой помощи пополнилась новыми автомобилями

14:27, 08 ноября 2023, ПАИ

12 новых автомобилей пополнили автопарк Псковской станции скорой помощи сегодня, 8 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Всего автопарк пополнили пять новых автомобилей УАЗ и семь автомобилей марки ГАЗ.

«Новая партия машин, 12 автомобилей скорой помощи, вливаются в наш парк для оказания медицинской помощи гражданам Псковской области. Работает президентская программа, национальный проект «Здравоохранение», программа оказания помощи нашим гражданам по всем видам и необходимым нозологиям. Для того чтобы делать это качественно, быстро, доступно, нам, конечно же, нужна новая техника», – подчеркнула первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

На церемонии передачи автомобилей также присутствовали председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко и главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков.

Это новая серия полноприводных машин, которые направят в Псков, Великие Луки, Пушкинские Горы, Гдов и Печоры. Все автомобили класса B и оснащены специальным медицинским оборудованием, согласно приказу Минздрава.