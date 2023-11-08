Два многоквартирных дома капитально отремонтировали в Пскове

15:26, 08 ноября 2023, ПАИ

Конструктивные элементы двух многоквартирных домов в Пскове отремонтировали в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2023 год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

В доме № 50 на улице Военный городок - 3 капитально отремонтирована крыша. Подрядчик разобрал старое покрытие крыши, отремонтировал стропильную систему с последующей обработкой деревянных поверхностей составом огнебиозащиты и устроил новое покрытие крыши. Также выполнено устройство слуховых окон, теплоизоляция чердачных помещений, осуществлена перекладка дымовых и вентиляционных труб с последующей обшивкой стальным листом. Установлены колпаки над шахтами. Выполнен ремонт козырька над входом в подъезд, произведён монтаж организованного водостока в виде подвесных желобов и водосточных труб. Установлены элементы безопасности крыши – снегозадержатели и ограждения.

В доме № 73а на улице Николая Васильева выполнены работы по капитальному ремонту системы теплоснабжения. В рамках капремонта подрядчик заменил инженерные сети в подвальной части дома и стояки в подъездах, выполнил изоляцию трубопроводов, смонтировал индивидуальный тепловой пункт. Также подрядная организация выполнила прокладку внутренних трубопроводов системы теплоснабжения. В жилых помещениях и в местах общего пользования установлены новые радиаторы.

Работы по капитальному ремонту на указанных объектах выполнены с должным качеством, но завершены с отставанием от плановых сроков, отметили в пресс-службе.

Добавим, что за десять месяцев 2023 года за срыв сроков выполнения работ подрядные организации оплатили пеней и штрафов на сумму более 2,86 млн рублей.