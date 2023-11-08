Власти Пскова прокомментировали появление дизайнерских люков на проезжей части улиц

14:43, 08 ноября 2023, ПАИ

Жители Пскова в социальных сетях обратили внимание на то, что дизайнерские люки появились на проезжей части городских улиц, в частности на Октябрьском проспекте и улице Гражданской. Псковичи задались вопросом, почему дизайнерские люки появляются не только на пешеходных турмаршрутах. Псковское агентство информации попросило прокомментировать вопрос представителей администрации Пскова.

«Завод-изготовитель выпустил партию в 500 дизайнерских люков. За счёт большого объёма стоимость одного брендированного люка стала ниже стоимости обычного люка», – отметили в пресс-службе муниципалитета.

«Плюс к этому администрация города становится собственником клише, по которому сможет в дальнейшем выпускать дополнительные партии таких люков», – подчеркнули представители муниципальных властей.

«Администрация постепенно выкупает изготовленные экземпляры. Поскольку установить все 500 люков на тротуарах не представляется возможным, их устанавливают также на проезжей части дорог в рамках ремонта, так как замена люков входит в перечень ремонтных работ. На сегодня установлено около 150 брендированных люков. 70 из них – на пешеходных туристических маршрутах в рамках проекта создания туркода центра города «Сердце Пскова», – отметили в городской пресс-службе.