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Происшествия

В Псковской области техничка сломала палец, пока разнимала драку в школе

Техничка сломала палец, пытаясь разнять драку в дедовичской школе. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Техничка сломала палец, пока разнимала драку в дедовичской школе. Фото: ПАИ

75-летняя женщина, которая работает техничкой в средней школе № 1 Дедовичского района, получила травмы на рабочем месте. Когда она разнимала дерущихся школьников, то сломала палец на правой руке.

Подробности выясняются.

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