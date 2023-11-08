В Псковской области техничка сломала палец, пока разнимала драку в школе

15:48, 08 ноября 2023, ПАИ

Техничка сломала палец, пытаясь разнять драку в дедовичской школе. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

75-летняя женщина, которая работает техничкой в средней школе № 1 Дедовичского района, получила травмы на рабочем месте. Когда она разнимала дерущихся школьников, то сломала палец на правой руке.

Подробности выясняются.