Архиерейское богослужение возглавил митрополит Арсений в гдовском соборе

17:11, 08 ноября 2023, ПАИ

Архиерейское богослужение возглавил митрополит Псковский и Порховский Арсений в Свято-Державном Димитриевском соборе Гдова сегодня, 8 ноября. Об этом пишет газета «Гдовская заря».

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Богослужение провели в престольный праздник в честь великомученика Димитрия Солунского. Владыке сослужили священнослужители Гдовского благочиния.

В храме собрались прихожане, а к причастию родители привели детей. Божественную литургию посетили гдовичи, а также жители соседней Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что митрополит Арсений благословил учащихся православной гимназии Пскова. Кроме того, с митрополитом Арсением встретился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.