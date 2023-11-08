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Общество

Оснований для введения масочного режима в Псковской области нет – Роспотребнадзор

Есть ли основания для введения масочного режима в Псковской области, разъяснила корреспонденту ПАИ руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.

Носить маску в общественных местах – замечательный способ для личной профилактики. Фото: ПАИ

По её словам, специалисты ведут постоянный мониторинг за текущей ситуацией, связанной с распространением заболеваемости респираторными инфекциями. На данный момент говорить о введении масочного режима не приходится.

«Мы не видим оснований для введения масочного режима пока, но если у кого-то есть желание носить маску в общественных местах – замечательный способ для личной профилактики. Так что в местах скопления людей носить её не возбраняется», – подчеркнула Елена Припутенко.

В медучреждениях ношение масок – необходимая мера, которую важно соблюдать медработникам, напомнила специалист.

«Всё как и было, ношение масок в медучреждениях не отменяли. Это делается в силу специфики деятельности врачей, на благо их здоровья тоже. Маски – необходимое средство защиты», – отметила эксперт.

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