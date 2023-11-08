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Гость Пскова в поисках интимных услуг лишился 230 тысяч рублей

Мошенники обманули гостя Пскова на 230 тысяч рублей, пообещав оказать интимные услуги. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Гость Пскова лишился 230 тысяч рублей, пытаясь получить интимные услуги. Фото: ПАИ

Мужчина приехал в Псков по работе и решил воспользоваться интимными услугами, найдя соответствующее объявление на сайте в интернете. За оказание услуг он перевёл 11 тысяч рублей. Однако после этого ему позвонил мужчина и сообщил, что в результате его перевода заблокировалась касса, а для разблокировки ему нужно повторить перевод денежных средств. При этом злоумышленник обещал, что денежные средства будут возвращены. Звонки повторились несколько раз.

В общей сложности мужчина перевёл 230 тысяч рублей. Осознав, что его обманули, он обратился в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Максимальное наказание за совершение преступления по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура Пскова взяла на контроль.

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