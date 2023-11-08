Похолодание придёт в Псковскую область на следующей неделе

18:12, 08 ноября 2023, ПАИ

Со следующей недели на территории Псковской области прогнозируется понижение температуры, сообщила корреспонденту ПАИ начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«В ближайшие два-три дня, до конца выходных, погода будет такой, какая она есть: с небольшими дождями, но в целом для ноября тепло. С понедельника характер погоды поменяется. В воскресенье, понедельник и вторник возобновятся осадки. Они будут смешанного характера, может пойти мокрый снег. Со среды, с середины недели, придёт понижение температуры. Погода будет больше соответствовать нормам ноября», – подчеркнула метеоролог.

С середины следующей недели на территории Псковской области ожидаются отрицательные температуры ночью, достигающие от -7 до -9 градусов. Дневные температуры будут нулевыми или слабоотрицательными. Погода ожидается преимущественно без осадков, со слабым восточным ветром, добавила Тала Нещадимова.