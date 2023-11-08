Аспирант истфака ПсковГУ стал лауреатом всероссийского конкурса научных работ

18:06, 08 ноября 2023, ПАИ

Аспирант исторического факультета ПсковГУ Глеб Белов стал лауреатом всероссийского конкурса научных работ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Работа аспиранта на тему «Вопрос о границе в отношениях Российской Федерации и Латвийской Республики в постсоветский период» заняла третье место в номинации «Лучшая аналитическая работа по проблемам международных отношений и стратегического прогнозирования».

Конкурс организовали Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) и журнал «Разведчик».

Подведение итогов конкурса и торжественная церемония награждения состоялись 7 ноября в ИМЭМО РАН. Лауреатов наградили председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, президент Российской академии наук Геннадий Красников и заместитель главы Минобрнауки России Константин Могилевский.