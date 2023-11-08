Владимир Компаниец впервые вошёл в топ-30 медиарейтинга «Псковской правды»

18:38, 08 ноября 2023, ПАИ

Впервые в топ-30 медиарейтинга издания «Псковская правда» за октябрь вошёл управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец (14-е место, медиаиндекс 1 091). Рейтинг составлен на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

В октябре Владимир Компаниец был очень активен в СМИ – рассказывал о сервисах банка, открывал новые офисы в Пскове и Великих Луках, отметили авторы исследования.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».