Калининградец украл деньги из женской сумочки и съел их

22:30, 08 ноября 2023, ПАИ

Калининградец украл деньги и, оказавшись взаперти, съел их, чтобы избежать ответственности. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на УМВД России по Калининградской области.

По данным ведомства, в конце октября мужчина похитил наличные из сумочки продавщицы кафе, когда та вышла из зала. По возвращении женщина заметила, что у неё пропали деньги, и заперла входную дверь.

Когда похититель понял, что не может покинуть помещение, он спрятал часть денег за трубой в туалете. При этом пять тысяч из семи похищенных он съел, пытаясь избежать наказания.

Прибывшие на место полицейские задержали преступника. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело.