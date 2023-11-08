Бриллиантовую свадьбу отметили супруги из Островского района

21:04, 08 ноября 2023, ПАИ

Бриллиантовую свадьбу отметили супруги Алексеевы из деревни Смоленка Островского района, сообщает в своём Telegram-канале глава района Дмитрий Быстров.

«Евгений Владимирович и Алла Васильевна прожили вместе 60 лет! Они встретились в далёком 1957 году. После этого были свидания и разлуки, скромная свадьба и большая жизнь – трудовая и семейная. Доброта и взаимопомощь, душевность и гостеприимность всегда отличали семью Алексеевых», – отметил Дмитрий Быстров.

В честь праздника супруги получили от районных властей цветы и подарки.

«Такие семьи для нас сегодня пример любви, уважения и взаимопонимания, подлинной ценности супружества. Сердечно поздравляю Евгения Владимировича и Аллу Васильевну с праздником! Крепкого здоровья, семейного благополучия и ещё много-много лет вместе!» – написал глава района.