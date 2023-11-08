Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Бриллиантовую свадьбу отметили супруги из Островского района

Бриллиантовую свадьбу отметили супруги Алексеевы из деревни Смоленка Островского района, сообщает в своём Telegram-канале глава района Дмитрий Быстров.

Бриллиантовую свадьбу отметили супруги из Островского района. Фото здесь и далее из Telegram-канала Дмитрия Быстрова

«Евгений Владимирович и Алла Васильевна прожили вместе 60 лет! Они встретились в далёком 1957 году. После этого были свидания и разлуки, скромная свадьба и большая жизнь – трудовая и семейная. Доброта и взаимопомощь, душевность и гостеприимность всегда отличали семью Алексеевых», – отметил Дмитрий Быстров.

В честь праздника супруги получили от районных властей цветы и подарки.

Дмитрий Быстров: «Такие семьи для нас сегодня – пример любви, уважения и взаимопонимания, подлинной ценности супружества»

«Такие семьи для нас сегодня пример любви, уважения и взаимопонимания, подлинной ценности супружества. Сердечно поздравляю Евгения Владимировича и Аллу Васильевну с праздником! Крепкого здоровья, семейного благополучия и ещё много-много лет вместе!» – написал глава района.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 ноября 2023

Любовь Трифонова: Новоржевский округ станет активным участником региональных и федеральных проектов
08 ноября 2023

Почётный гражданин, забытая корона и старые названия: итоги дня. 8 ноября 2023 года
08 ноября 2023

Псковские росгвардейцы почтили память погибших при исполнении служебных обязанностей
08 ноября 2023

Бриллиантовую свадьбу отметили супруги из Островского района
08 ноября 2023

Началась реставрация Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове
08 ноября 2023

Вокалистки из Бежаниц спели на выставке «Россия» в Москве
08 ноября 2023

Звукозаписывающая студия появится в новой модельной библиотеке в Пскове
08 ноября 2023

Марина Егорова вернулась в топ-30 медиарейтинга «Псковской правды»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...