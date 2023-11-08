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Общество

Более 1,5 млрд рублей направят на модернизацию систем теплоснабжения в Псковской области

Долгосрочные инвестиционные программы модернизации систем теплоснабжения Пскова, Великих Лук, Бежаницкого, Пыталовского и Островского районов утверждены в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

В частности, речь идёт об инвестиционных программах пяти муниципальных предприятий – Псковских тепловых сетей, «Жилкоммунсервиса» Бежаницкого района, муниципального унитарного предприятия «ЖКХ» Островского района, ООО «Газпром теплоэнерго Псков» и ООО «Котельная № 13» (Великие Луки).

Самой капиталоёмкой стала программа Псковских тепловых сетей, на обновление которых направят 1 млрд 515 млн рублей. На эти средства в период с 2024 по 2028 год планируется провести реконструкцию теплотрассы, а также техническое перевооружение центрального теплового пункта и котельных.

В ближайшие пять лет также будет организована работа по реконструкции котельной в Великих Луках и теплотрассы в Пыталово общей протяжённостью 475 метров. На эти цели предусмотрено 19 и почти 21 млн соответственно.

Программа реконструкции внешних тепловых сетей с заменой подземных участков в Бежаницком районе рассчитана до 2027 года. На эти цели планируется направить 3,6 млн рублей.

В Острове-3 по инвестиционной программе построят тепловые сети протяжённостью более 680 метров. На эти работы будет направлено более четырёх миллионов рублей.

Общий объём инвестиций в реализацию мероприятий, предусмотренных инвестиционными программами, составляет более 1 млрд 564 млн рублей. Основными источниками финансирования являются собственные средства организаций, только программу Псковских тепловых сетей планируется реализовать при поддержке федерального правительства, уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что инвестиционные программы направлены на повышение эффективности, надёжности и безопасности систем теплоснабжения и улучшение качества предоставляемых населению услуг.

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