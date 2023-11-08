Псковские росгвардейцы почтили память погибших при исполнении служебных обязанностей

21:44, 08 ноября 2023, ПАИ

Псковские росгвардейцы отдали дань памяти погибшим при исполнении профессионального долга сослуживцам, сообщили ПАИ в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В частности, минутой молчания росгвардейцы почтили память погибших в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе и возложили цветы к мемориальным знакам.

Напомним, что сегодня, 8 ноября, в России отмечается День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел.

Ранее сообщалось, что память погибших почтили представители руководства УМВД России по Псковской области, слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД и псковские школьники.