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Политика

Названы персоны, существенно улучшившие свои позиции в октябрьском медиарейтинге Псковской области

Несколько персон существенно улучшили свои позиции в октябрьском региональном медиарейтинге топ-30 политиков, чиновников и общественников Псковской области. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

В частности, свои позиции в топ-30 по сравнению с сентябрём улучшили гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова (11-е место, +17 позиций), председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева (9-е место, +15 позиций), митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (4-е место, +10 позиций), вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян (13-е место, +8 позиций).

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».

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