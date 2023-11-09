Облачная погода ожидается в Псковской области 9 ноября
Облачная погода прогнозируется на территории Псковской области сегодня, 9 ноября. Местами ожидается небольшой дождь. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха в регионе в течение суток составит от +3 до +8 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
08 ноября 2023
Михаил Ведерников: Печорский округ – один из самых ярких и интересных муниципалитетов Псковской области