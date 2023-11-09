Облачная погода ожидается в Псковской области 9 ноября

07:15, 09 ноября 2023, ПАИ

Облачная погода прогнозируется на территории Псковской области сегодня, 9 ноября. Местами ожидается небольшой дождь. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха в регионе в течение суток составит от +3 до +8 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.