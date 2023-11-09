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Общество

Облачная погода ожидается в Псковской области 9 ноября

Облачная погода прогнозируется на территории Псковской области сегодня, 9 ноября. Местами ожидается небольшой дождь. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Погода в Псковской области 9 ноября. Фото: ПАИ

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха в регионе в течение суток составит от +3 до +8 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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