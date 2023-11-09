В России не поддержали запрет на продажу алкоголя на первых этажах жилых домов

09:48, 09 ноября 2023, ПАИ

В Министерстве финансов России выступили против запрета продажи алкоголя в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов, пишет газета «Известия».

Ранее в Госдуме РФ предложили разрешить общему собранию жильцов ограничивать работу таких точек. Но в Минфине подготовили отрицательный отзыв на этот законопроект. Аналогичного мнения придерживаются представители Минпромторга, Минэкономразвития и Минюста, уточнили в издании.

В Минфине считают, что введение такого запрета создаст новый административный барьер для бизнесменов. В то же время собрание жильцов может начать злоупотреблять своим правом принимать подобные решения, сговариваясь даже против добросовестных предпринимателей. Помимо этого, в ведомстве подчеркнули, что регионы России уже сейчас могут защищать общественный порядок в рамках закона «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ».