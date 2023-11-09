Псковские таможенники передали Минкульту редкие книги

09:56, 09 ноября 2023, ПАИ

Четыре книги, признанные культурными ценностями, передали псковские таможенники Управлению Министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе таможни.

Граждане пытались вывезти из России через таможенные посты МАПП «Бурачки», МАПП «Убылинка» и МАПП «Шумилкино» 16-й том полного собрания сочинений Н. С. Лескова, выпущенного в 1903 году в Санкт-Петербурге издательством А. Ф. Маркса; практические советы родителям по воспитанию своих детей на немецком языке Praktische Rathschlage fur Eltern von P.S.Franco, вышедшие в свет в 1878 году; второй том иллюстрированного собрания сочинений Чарльза Дарвина, изданного в 1908 году московским издательством и немецко-русский словарь 1911 года выпуска.



Фото: Псковская таможня



Фото: Псковская таможня



Фото: Псковская таможня



Фото: Псковская таможня







«Товары, имеющие признаки культурных ценностей, могут быть вывезены за рубеж только по разрешению Министерства культуры. Разрешительных документов на вывоз этих книг физические лица при себе не имели. Кроме того, граждане их не декларировали. Печатные издания были задержаны и направлены на исследование. Эксперты подтвердили, что книги являются культурными ценностями. Решениями судов граждане были признаны виновными в совершении правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 16.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», - пояснил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.

По постановлению судов таможенный орган обязан передать запрещенные к вывозу книги в Министерство культуры.