Продавца оштрафовали за незаконную продажу алкоголя в Великолукском районе

10:34, 09 ноября 2023, ПАИ

В Великолукском районе продавец торгового павильона получила штраф за незаконный сбыт спиртосодержащей продукции. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Женщина незаконно продала алкоголь в торговом павильоне, в котором работала. Свободная продажа этого алкоголя ограничена крепостью 35,1 % оборота (градуса) в количестве 505 кубических сантиметров.

Великолукский районный суд признал женщину виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьёй 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена). Ей назначили наказание в виде административного штрафа в размере 1 500 рублей.