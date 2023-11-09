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Продавца оштрафовали за незаконную продажу алкоголя в Великолукском районе

В Великолукском районе продавец торгового павильона получила штраф за незаконный сбыт спиртосодержащей продукции. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Продавца оштрафовали за незаконную продажу алкоголя в Великолукском районе. Фото: ПАИ

Женщина незаконно продала алкоголь в торговом павильоне, в котором работала. Свободная продажа этого алкоголя ограничена крепостью 35,1 % оборота (градуса) в количестве 505 кубических сантиметров. 

Великолукский районный суд признал женщину виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьёй 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена). Ей назначили наказание в виде административного штрафа в размере 1 500 рублей.

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