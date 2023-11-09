Спортсмены Псковской области стали призёрами всероссийского турнира по тхэквондо

10:29, 09 ноября 2023, ПАИ

Спортсмены Псковской области стали призёрами всероссийского турнира по тхэквондо ИТФ «Кубок Урала», который прошёл в Екатеринбурге с 3 по 5 ноября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

От Псковской области в соревнованиях приняли участие 38 спортсменов в возрасте от 11 до 17 лет.

Победный результат показала Дарья Кочеткова в разделе формальный комплекс 15 упражнений среди юниоров 14-15 лет.

17 спортсменов остановились в шаге от золота и стали серебряными призёрами соревнований: Дарья Бушева, Артём Тихомиров, Арсений Ронжин, Владислав Доброхотов, Анастасия Радион, Анастасия Жилова, Елизавета Савченко, Станислав Шпер, Кирилл Борцов, Роман Ефимов, Антон Андреев, Яков Хомяков, Кира Иванова, Виктория Титова, Александра Лосева, Дарина Федотова и Дарья Миллер.

Также ещё десять бойцов из Псковской области смогли стать бронзовыми призёрами: Кирилл Сергеев, Ольга Корноухова, Андрей Околеснов, Алиса Власова, Алина Ярош, Елизавета Фомичева, Анна Сатула, Алина Михайлова, Полина Кручинина и Елизавета Хомякова.

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