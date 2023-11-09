Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Спортсмены Псковской области стали призёрами всероссийского турнира по тхэквондо

Спортсмены Псковской области стали призёрами всероссийского турнира по тхэквондо ИТФ «Кубок Урала», который прошёл в Екатеринбурге с 3 по 5 ноября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Спортсмены Псковской области стали призёрами всероссийского турнира по тхэквондо. Фото: комитет по спорту Псковской области

От Псковской области в соревнованиях приняли участие 38 спортсменов в возрасте от 11 до 17 лет.

Победный результат показала Дарья Кочеткова в разделе формальный комплекс 15 упражнений среди юниоров 14-15 лет.

17 спортсменов остановились в шаге от золота и стали серебряными призёрами соревнований: Дарья Бушева, Артём Тихомиров, Арсений Ронжин, Владислав Доброхотов, Анастасия Радион, Анастасия Жилова, Елизавета Савченко, Станислав Шпер, Кирилл Борцов, Роман Ефимов, Антон Андреев, Яков Хомяков, Кира Иванова, Виктория Титова, Александра Лосева, Дарина Федотова и Дарья Миллер.

Также ещё десять бойцов из Псковской области смогли стать бронзовыми призёрами: Кирилл Сергеев, Ольга Корноухова, Андрей Околеснов, Алиса Власова, Алина Ярош, Елизавета Фомичева, Анна Сатула, Алина Михайлова, Полина Кручинина и Елизавета Хомякова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 ноября 2023

18 команд разыграют Кубок Пскова по мини-футболу
09 ноября 2023

Итоги мини-футбольного турнира подвели в Псковской области
09 ноября 2023

Спортсмены Псковской области стали призёрами всероссийского турнира по тхэквондо
09 ноября 2023

Определены победители Кубка Псковской области по программированию
08 ноября 2023

Пять наград завоевали великолукские тхэквондисты в Петербурге
08 ноября 2023

В ПсковГУ оборудовали спортплощадку для сдачи норм ГТО
08 ноября 2023

Пять медалей завоевали бойцы из Псковской области во всероссийском турнире по ММА
08 ноября 2023

Подведены итоги Кубка Псковской области по зимнему плаванию

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...