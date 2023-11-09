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Культура

Балет «Щелкунчик» покажут в Псковской филармонии накануне Нового года

29 декабря в 18:00 и 30 декабря в 15:00 на сцене Псковской областной филармонии покажут балет «Щелкунчик» в исполнении коллектива «Санкт-Петербургский балет». Об этом ПАИ сообщили в филармонии. 

Билеты уже в продаже.

Коллектив «Санкт-Петербургский балет» создан в 2011 году петербургским режиссером Максимом Жучиным. Целью создания коллектива явилось желание познакомить любителей и ценителей классического балета за границей России с молодыми звездами, помочь артистам раскрыть свой талант и открыть миру новые имена. Поэтому с зарубежной стороны инициатором создания выступила немецкая компания Ovation Events GmbH, более двадцати лет успешно работающая в Европе. 

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