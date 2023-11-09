Специалисты ПсковГУ повысили навыки организации молодёжных мероприятий

10:13, 09 ноября 2023, ПАИ

Руководитель отдела по работе с молодёжью, старший преподаватель кафедры прикладной информатики и моделирования Анна Веселова и специалист волонтёрского центра ПсковГУ Алина Корныльева прошли обучение в рамках онлайн-лекций образовательной программы «Азбука мероприятий». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Сотрудники вуза получили знания по основным шагам планирования мероприятий для молодёжи, взаимодействию с партнёрами и участниками, инструментам рекламы, оценке эффективности проведённого мероприятия.

Добавим, образовательная программа создана Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь).