Специалисты ПсковГУ повысили навыки организации молодёжных мероприятий
Руководитель отдела по работе с молодёжью, старший преподаватель кафедры прикладной информатики и моделирования Анна Веселова и специалист волонтёрского центра ПсковГУ Алина Корныльева прошли обучение в рамках онлайн-лекций образовательной программы «Азбука мероприятий». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.
Сотрудники вуза получили знания по основным шагам планирования мероприятий для молодёжи, взаимодействию с партнёрами и участниками, инструментам рекламы, оценке эффективности проведённого мероприятия.
Добавим, образовательная программа создана Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь).
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