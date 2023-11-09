Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Итоги мини-футбольного турнира подвели в Псковской области

Подведены итоги мини-футбольного турнира в зачёт 14-й Областной спартакиады учащихся учреждений среднего профессионального образования (СПО), который прошёл в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в комитете по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.

Подведены итоги мини-футбольного турнира в зачёт областной спартакиады. Фото: Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова

Всего в турнире приняло участие шесть команд из Пскова, Великих Лук и Острова.

Чемпионом турнира стала команда Псковского агротехнического колледжа. Серебро досталось учащимся колледжа ПсковГУ. Замкнул тройку лидеров великолукский филиал ПсковГУ.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 ноября 2023

18 команд разыграют Кубок Пскова по мини-футболу
09 ноября 2023

Итоги мини-футбольного турнира подвели в Псковской области
09 ноября 2023

Спортсмены Псковской области стали призёрами всероссийского турнира по тхэквондо
09 ноября 2023

Определены победители Кубка Псковской области по программированию
08 ноября 2023

Пять наград завоевали великолукские тхэквондисты в Петербурге
08 ноября 2023

В ПсковГУ оборудовали спортплощадку для сдачи норм ГТО
08 ноября 2023

Пять медалей завоевали бойцы из Псковской области во всероссийском турнире по ММА
08 ноября 2023

Подведены итоги Кубка Псковской области по зимнему плаванию

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...