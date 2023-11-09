Итоги мини-футбольного турнира подвели в Псковской области

10:43, 09 ноября 2023, ПАИ

Подведены итоги мини-футбольного турнира в зачёт 14-й Областной спартакиады учащихся учреждений среднего профессионального образования (СПО), который прошёл в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в комитете по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.

Всего в турнире приняло участие шесть команд из Пскова, Великих Лук и Острова.

Чемпионом турнира стала команда Псковского агротехнического колледжа. Серебро досталось учащимся колледжа ПсковГУ. Замкнул тройку лидеров великолукский филиал ПсковГУ.

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