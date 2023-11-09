Псковский район отчитался о ремонте дорог
В деревне Дуброво Псковского района на улице Луговой заасфальтирован участок площадью 2 тысячи кв. метров. Кроме того, песчано-гравийной смесью отсыпана улица Рижская в деревне Неелово-1. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации муниципалитета.
В конце октября приведены в нормативное состояние участки дорог в нескольких населенных пунктах района, в середине октября подрядчик сдал участок протяженностью 1,8 км на автодороге Псков - Кислово - Палкино - деревня Бабаево (через Выбуты), что позволило запустить автобусный маршрут с заездом на кладбище в Выбутах.
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