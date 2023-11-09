Младших школьников приглашают в путешествие по картинной галерее Псковского заповедника

11:01, 09 ноября 2023, ПАИ

12 ноября в 11:30 Псковский музей-заповедник приглашает родителей с детьми принять участие в «Путешествии по картинной галерее для самых маленьких». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Проект включает цикл интерактивных программ, целью которых является знакомство юных гостей с шедеврами из коллекции музея. В проекте два блока для начинающих (6+) и опытных (8+).

В это воскресенье опытных путешественников ждет знакомство с шедеврами картинной галереи Псковского музея-заповедника в рамках тематического занятия «Художники-путешественники». Юные посетители в формате творческого маршрута с беседой, играми и заданием познакомятся с живописными полотнами из собрания музея.

Место встречи: Картинная галерея (ул. Некрасова, 7).