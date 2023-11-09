Псковичка семь раз ударила мужа ножом

11:07, 09 ноября 2023, ПАИ

Мать двоих детей семь раз ударила мужа ножом, обороняясь от семейного насилия в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

В сентябре 30-летняя женщина занималась домашними делами, дети гуляли на улице. Домой пришёл пьяный муж, между супругами произошёл скандал. Мужчина схватил жену за волосы и стал её избивать.

Из-за постоянного семейного насилия и избиений женщина не выдержала и ударила мужа ножом в живот. Супруг продолжил бить её по лицу, повалив на пол. Обороняясь, женщина ударила своего супруга ножом не менее шести раз в спину.

Псковичка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Теперь матери двоих малолетних детей грозит до десяти лет лишения свободы.