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Общество

В программе обществознания может появиться новый модуль

В программе обществознания могут создать модуль «Семья – основа общества и государства» на базовом уровне изучения предмета. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Яну Лантратову.

В модуле планируют раскрыть вопросы, связанные с моральными и правовыми аспектами семьи, а также поднять проблему семейных ценностей, поддержки многодетных семей, нравственного климата в российских семьях.

Модуль может изучаться в 11 классе, в первой или второй четверти учебного года, и может включать в себя такие темы, как социальная роль семьи, семейное право и этика и психология семейной жизни, отметила Яна Лантратова. Кроме того, предложили организовать общение учащихся с людьми, которые имеют опыт счастливой семейной жизни.

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