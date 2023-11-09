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18 команд разыграют Кубок Пскова по мини-футболу

18 команд примут участие в Кубке Пскова по мини-футболу среди взрослых команд. Игры пройдут в спорткомплексе «Писковичи» и стартуют 11 ноября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортшколы «Стрела» Юрий Баскаков.

18 команд разыграют Кубок Пскова по мини-футболу. Фото: Федерация футбола Пскова

Команды поделены на три группы по шесть коллективов в каждой.

В субботу, 11 ноября, в 16:00 турнир откроется встречей команд «Синие Стрелы» и «Псков-2007».

Тренер спортшколы «Стрела», который привёл свою команду к победе на чемпионате города в 2022 году, Юрий Баскаков поделился мнением, что уровень турнира достаточно высокий. «На победу претендует минимум половина команд. Явных фаворитов нет, турнир будет интересный», – сказал он.

Также тренер отметил, что 18 команд – это хороший результат для Кубка Пскова.

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