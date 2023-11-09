Новый жилой квартал появится под Псковом

12:57, 09 ноября 2023, ПАИ

Жилой квартал с 15 многоэтажными домами и детским садом появится в деревне Борисовичи Псковского района. Сейчас на месте продолжается подготовка инженерной инфраструктуры. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы, на объекте специалисты уже проложили несколько километров пластиковых труб. Дело осложняется непростой геологией этой территории: под слоем земли находится скальный грунт. Подрядчик выкопал котлован глубиной 11 метров, семь из которых – скальная порода, работать с которой значительно тяжелее, чем с более мягкими грунтами, подчеркнула Наталья Фёдорова.

«Несмотря на объективные сложности, чтобы не допустить отставания по срокам сдачи объекта, регулярно вместе со специалистами Росстройконтроля выезжаем на строительную площадку и требуем от подрядчика не сбавлять темп», – отметила глава района.

На данный момент на месте специалисты уже залили фундаменты под ливневые очистные сооружения и под канализационную насосную станцию. Кроме того, проводится работа по сварке напорного трубопровода канализации, ведутся работы по монтажу напорной линии канализации и завершаются работы по обустройству котлована под КНС. Также начат монтаж арматурного каркаса под фундамент.

Ранее сообщалось, что участок от перекрёстка дороги Псков – Родина (58К-445 Псков – Родина) к деревне Борисовичи с дорогой к улицам Венской и Пражской, по которой обеспечивается движение автобусов до остановки, будет перекрыт с 9 до 14 ноября.