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Общество

В Псковской области Собрание депутатов и РВИО объединят усилия по сохранению исторической памяти

Псковское областное Собрание депутатов и региональное отделение Российского военно-исторического общества заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под партнёрским договором поставили спикер регионального парламента Александр Котов и председатель псковского отделения РВИО Александр Борисов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Псковской области Собрание депутатов и РВИО объединят усилия по сохранению исторической памяти. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Соглашение предусматривает реализацию совместных историко-просветительских проектов, противодействие попыткам искажения отечественной истории, сохранение исторической памяти, популяризацию знаний об истории России и Псковской земли. 

«Первый шаг сделан, – прокомментировал соглашение между законодательным органом и общественной организацией Александр Борисов. – Вне всякого сомнения, большинство депутатов областного Собрания являются моими единомышленниками и товарищами по духу. Уверен, они разделяют идеологию Российского военно-исторического общества о том, что наши граждане должны помнить, что они потомки победителей».

Александр Котов подтвердил заинтересованность депутатов в популяризации исторических знаний о героическом прошлом страны.

«Псковщина богата ратной историей, мы гордимся нашими предками, которые отстаивали и защищали Родину. На нашей земле проходило много сражений, и сегодня, подписав соглашение, мы готовы объединить усилия по изучению и популяризации военной истории, потому что мы должны передать подлинную информацию о героических событиях молодому поколению», – отметил спикер.

Председатель Собрания подчеркнул, что сохранение исторической памяти о подвигах прошлых поколений особенно актуально в наши дни. «И сейчас псковичи отстаивают интересы нашей страны, остаются верными славным традициям наших предков. Мы гордимся нашими земляками-современниками и всячески будем стараться поддерживать память о нашем ратном прошлом», – резюмировал Александр Котов.

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В Псковской области Собрание депутатов и РВИО объединят усилия по сохранению исторической памяти

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